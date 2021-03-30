В Гонконге сообщили, что выборы в Законодательный совет перенесут на декабрь

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 марта. /ТАСС/. Выборы в Законодательный совет Гонконга, намеченные на сентябрь, будут перенесены на декабрь текущего года. Об этом сообщил во вторник журналистам спикер местного парламента Эндрю Лян.

"Выборы в Законодательный совет состоятся в декабре", - объявил он.

Изменение сроков связано с реформой избирательной системы в этом специальном административном районе КНР. Ее проект был утвержден во вторник Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента).

Выборы в Законодательный совет изначально должны были состояться в сентябре прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии коронавируса.

Одобренная в Пекине реформа предполагает, что численность парламента Гонконга будет увеличена с 70 до 90 человек. При этом 40 мандатов предстоит теперь распределять коллегии выборщиков, еще 30 депутатов будут выдвигаться от отраслевых сообществ по профессиональному признаку. При этом останется только 20 мест для избрания путем прямого голосования в территориальных округах.

Нынешняя реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Она предполагает создание специальной мандатной комиссии, которая будет заниматься проверкой квалификации всех кандидатов на выборах и отказывать в регистрации лицам, которых признают "непатриотичными" или нарушающими положения закона о национальной безопасности.