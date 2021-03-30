Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена еще 78 погибших в ходе боевых действий

ЕРЕВАН, 30 марта. /ТАСС/. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) во вторник опубликовала имена еще 78 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий с Азербайджаном осенью прошлого года. Таким образом, в настоящее время подтвержденный список погибших с армянской стороны составил 2 730 человек.

"Публикуем имена героев. Они погибли, защищая родину", - говорится в сообщении. Далее следуют 78 имен.

После окончания военных действий в Нагорном Карабахе армянская сторона опубликовала список из 2 460 погибших. В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще порядка 1 500 военнослужащих. По мере проведения работ по их идентификации Минобороны непризнанной НКР публикует имена погибших.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.