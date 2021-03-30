Генсек ООН заявил, что положение в Сирии склоняется к ситуации "ни мира, ни войны"

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Положение в Сирии после 10 лет конфликта склоняется к ситуации "ни мира, ни войны". Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на неформальном заседании Генассамблеи ООН в связи с десятилетней годовщиной начала сирийского конфликта.

"С самого начала я хочу отметить, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения, однако ситуация продолжает склоняться к тому, что называется "ни мира, ни войны", - сказал он.

Генсек указал, что "десятилетие конфликта, коррупции, плохого управления, регионального кризиса, санкций и пандемии COVID-19 привели к разрушению сирийской экономики и стремительному росту уровня бедности". "Девять из 10 сирийцев живут в нищете, 60% населения в этом году грозит голод - самый высокий показатель за всю историю сирийского конфликта", - отметил Гутерриш.

"Сирия стала и самым тяжелым в мире кризисом в отношении беженцев", - добавил он.

Гутерриш также выразил разочарование отсутствием прогресса в работе Конституционного комитета Сирии.

"Результаты работы Конституционного комитета на данный момент не оправдали моих ожиданий, - сказал он. - И что более важно, они не оправдали ожиданий сирийского народа".

"Именно поэтому я поддерживаю призыв своего спецпосланника [по Сирии Гейра Педерсена] к тому, чтобы шестая сессия [комитета] отличалась от предыдущих - имела бы четкие цели, заслуживающие доверия методы работы, сотрудничество двух сопредседателей и план работы на будущее", - подчеркнул генсек ООН.