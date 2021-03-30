Британский коронер намерена изучить вопрос о причастности России к отравлению в Эймсбери

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Коронер Хезер Хеллетт считает необходимым изучить вопрос о причастности России к смерти Дон Стерджес в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Об этом Хеллетт заявила во вторник во время состоявшегося в Лондоне технического слушания, на котором уточнялись формат и рамки предстоящего коронерского расследования.

Окончательное решение о том, на какие вопросы предстоит ответить коронеру, пока не принято. Предварительные слушания продолжатся в июне или июле этого года. Ожидается, что тогда могут быть определены время и место проведения самого расследования.

Агентство PA приводит слова Хеллетт, заявившей, что "расследование обстоятельств смерти Дон Стерджес будет неполным и может привести к неверным выводам, если не будут изучаться вопросы о том, как "Новичок" попал в Солсбери, а затем в Эймсбери, как и зачем его привезли в эту страну, кто это сделал и по чьему указанию". В ходе слушания также отмечалось, что двое россиян, которых Лондон подозревает в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, пока не проявили готовности сотрудничать с коронером в ходе дознания. Вопрос о том, будет ли коронерское расследование переквалифицировано в публичное в связи с "существенным интересом общественности" к открытому рассмотрению всех обстоятельств инцидента в Эймсбери, пока не принято. Такой шаг, скорее всего, потребует от коронера получить разрешение главы британского МВД на доступ к закрытой информации.

До 2019 года Хеллетт была судьей Апелляционного суда Англии и Уэльса. Она также руководила коронерским расследованием обстоятельств гибели людей в ходе терактов, осуществленных в Лондоне в июле 2005 года.

Коронерское расследование по факту смерти Стерджес было инициировано еще в июле 2018 года, однако его проведение несколько раз откладывалось. Оно будет идти параллельно осуществляемому Скотленд-Ярдом расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери, объединенных в одно дело. В Великобритании задачей коронера является установление всех обстоятельств насильственных или подозрительных смертей. Он не имеет права объявлять виновных, однако, опираясь на сделанные выводы, может передать дело в суд.

Спорные вопросы

Первоначально предполагалось, что коронер попытается найти ответ на вопрос о том, может ли смерть Стерджес считаться убийством, установить, как к ней попало отравляющее вещество, а также изучит роль, которую в произошедшем якобы могла играть Россия. Однако коронер Дэвид Ридли, который должен был проводить расследование, исключил эти вопросы из списка рассматриваемых, что вызвало протест родственников Стерджес.

Летом прошлого года Высокий суд Лондона признал, что уголовное разбирательство, в ходе которого обстоятельства смерти женщины смогут быть "открыто изучены", едва ли когда-либо состоится. Подобная формулировка содержалась в решении судей Дэвида Бина и Клайва Льюиса, рассматривавших жалобу родственников Стерджес, которые требовали расширить рамки коронерского расследования с тем, чтобы рассмотреть вопрос о якобы возможной причастности России к произошедшему. Окончательное решение о спектре рассматриваемых вопросов остается за коронером, которым в январе была назначена Хеллетт.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.