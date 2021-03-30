Reuters: ЕС намерен ввести санкции против граждан Ирана за нарушения прав человека

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) впервые с 2013 года планирует в среду ввести санкции в отношении граждан Ирана за нарушения прав человека. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

По его информации, рестрикции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС, а также замораживание активов вышеупомянутых физических лиц. При этом уточняется, что конкретные имена граждан Ирана будут опубликованы на следующей неделе, когда санкции вступят в силу. В Евросоюзе, как пишет Рейтер, отказались комментировать данную информацию.

Вместе с тем, как подчеркивает агентство, наряду с Соединенными Штатами с 2011 года Европейский союз ввел ряд санкций за нарушения прав человека против более чем 80 иранцев. Объясняя, почему именно сейчас ЕС принимает подобные меры, один из дипломатов отметил, что "сообщество стремится занять более жесткую позицию в вопросе по защите прав человека". "Те, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав, должны знать, что существуют определенные последствия", - подчеркнул один из дипломатов ЕС. При этом уточняется, что введение рестрикций против Ирана не связано с усилиями по возобновлению ядерной сделки, от которой отказались Соединенные Штаты, однако теперь стремятся вернуться в нее.

9 марта спецдокладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман, как сообщает Рейтер, представил отчет, в котором говорится "о частых случаях смертной казни в Иране, включая казни несовершеннолетних, применении пыток для принуждения к признанию и законный брак девочек в возрасте 10 лет". Иран в свою очередь неоднократно отвергал обвинения Запада в нарушениях прав человека. Кроме того, официальные лица Тегерана отказались комментировать обвинения в свой адрес.

Санкции за нарушение прав человека

22 марта ЕС утвердил новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали двое граждан России за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне. Кроме того, санкции введены против четырех граждан и одной организации Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В черный список вошли также двое граждан и Центральная прокуратура КНДР "за репрессии", двое граждан и ополчение "Аль-Каният" Ливии за "внесудебные казни и насильственные исчезновения", гражданин Южного Судана - "за пытки, внесудебные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее", а также Управление национальной безопасности правительства Эритреи.

Всем подпавшим под санкции лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета в странах ЕС при обнаружении будут заморожены. Новый черный список в рамках санкционного режима по нарушению прав человека был согласован 17 марта послами стран сообщества, сообщил ранее корр. ТАСС источник в делегации одной из европейских государств в Совете ЕС. 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ - генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному.