Президенту Туркмении вручили удостоверение члена верхней палаты парламента

ТАСС, 30 марта. Глава ЦИК Туркмении Гулмырад Мырадов вручил президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову удостоверение члена верхней палаты (Народный совет) парламента. Об этом во вторник сообщило Государственное информационное агентство страны.

Бердымухамедов отметил, что принимает удостоверение как "знак высочайшего доверия", оказанного ему народом. Глава Туркмении назвал прошедшие в воскресенье выборы "историческим событием в общественно-политической жизни, исключительно важным шагом в деле укрепления демократических устоев".

Со своей стороны глава Центризбиркома поздравил президента с единогласным избранием в члены парламента, подчеркнув, что решение было воспринято всеми гражданами страны с большой гордостью. Мырадов также отметил, что выборы в верхнюю палату парламента прошли на высоком уровне и стали символом продвижения Туркмении "по пути демократических реформ и масштабных преобразований".

В понедельник был завершен подсчет голосов на выборах. В числе 48 избираемых членов палаты был выбран и президент страны, его кандидатуру выдвинул народный совет Ахалской области.

О Народном совете

Ранее Народный совет являлся высшим представительным органом, куда входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены правительства, главы областей, районов и городов, руководители судебных органов и др. Народный совет мог, в частности, формировать ЦИК и назначать выборы и референдумы, решать вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

В сентябре 2019 года Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента. Меджлис теперь будет играть роль нижней, а Народный совет - верхней палаты парламента.

Меджлис принял в конце октября 2020 года закон, определяющий порядок работы двухпалатного органа власти, получившего название "Национальный совет". Этот закон разработали в связи с принятием в конце сентября 2020 года конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана". Конституционный закон вступил в действие 1 января 2021 года.