Bloomberg: девять ведомств США почти завершили удаление вредоносного ПО после кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Девять американских ведомств по большей части очистили свои компьютерные системы от вредоносного программного обеспечения (ПО), внедренного в результате хакерской атаки в прошлом году, причастность к которой официальные лица США приписывают российской стороне. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

По словам источника Bloomberg в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США, не менее девяти федеральных ведомств США после этого начали поиски в своих системах вредоносных программ с целью их удаления. К настоящему времени данная процедура по большей части завершена, теперь специалисты устанавливают, не могли ли хакеры сохранить доступ к системам. В материале отмечается, что в числе американских ведомств, которые подверглись атаке, Госдепартамент, МВБ, министерства финансов, торговли, энергетики и юстиции.

В публикации приводятся выдержки из интервью с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает "видимые и невидимые" меры в качестве ответа на указанную кибератаку. По словам Салливана, власти США находятся "на завершающей стадии" в процессе выбора последующих действий на данном направлении.

Американское разведывательное сообщество продолжает расследовать кибератаку через ПО SolarWinds, в данный момент полагая, что за ней, вероятно, стоят хакеры "российского происхождения", заявила 17 февраля заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds.