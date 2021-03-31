Умер участник Уотергейтского скандала Гордон Лидди

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник ФБР США Гордон Лидди, который стал одной из центральных фигур Уотергейтского скандала, завершившегося отставкой президента США Ричарда Никсона в 1974 году, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Лидди помог спланировать в 1972 году взлом штаб-квартиры кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, которая располагалась в отеле "Уотергейт" в Вашингтоне. Тогда за четыре месяца до выборов полиция в гостинице задержала пятерых человек. Они монтировали прослушивающие устройства и производили фотосъемку документов в партийном штабе. Четверо были иммигрантами с Кубы. Пятым задержанным оказался бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Маккорд.

По словам Томаса Лидди, его отец скончался в доме своей дочери в штате Вирджиния. Он не указал причину смерти Лидди, который также был юристом, телеведущим и актером, однако подчеркнул, что она не связана с COVID-19.

Лидди был осужден за сговор, кражу со взломом и незаконное прослушивание телефонных разговоров в связи с его центральной ролью в Уотергейтском скандале. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения и штрафу в размере 40 тыс. долларов. Тем не менее Лидди провел в тюрьме лишь около 4,5 года после того, как 39-й президент США Джимми Картер смягчил приговор, подчеркнув, что это "в интересах справедливости и равноправия".

Об Уотергейтском скандале

Причастность Маккорда к делу и в целом инцидент в отеле "Уотергейт" не оказал влияния на президентские выборы. В ноябре 1972 года 37-й президент Ричард Никсон одержал убедительную победу и был переизбран на второй срок. Судебное разбирательство по Уотергейтскому делу было инициировано только в 1973 году. Глава государства стремился замять дело, о чем свидетельствуют обнародованные позднее записи его разговоров.

Пристальное внимание прессы и реакция общественности вынудили законодателей обратить внимание на это дело. В марте 1973 года был создан специальный комитет, расследовавший причастность к Уотергейту сотрудников администрации Никсона и самого президента.

В начале 1974 года Палата представителей Конгресса инициировала процедуру импичмента и потребовала предъявить записи переговоров в Белом доме, в том числе касающиеся случая в "Уотергейте". Никсон отказался, и дело дошло до Верховного суда США, который в июле 1974 года приказал президенту выдать следствию требуемые материалы. В августе президент обнародовал несколько пленок. Экспертиза выявила, что часть записей была стерта. Утерянные фрагменты восстановить не удалось. Тем не менее было установлено, что Никсон пособничал преступникам и два года предоставлял неверную информацию о своей осведомленности.

После обнародования записей президент потерял поддержку в собственном лагере, а сенаторы-республиканцы объявили, что согласятся со всеми пунктами обвинения. Поэтому, не дожидаясь импичмента, 8 августа 1974 года Ричард Никсон покинул пост президента США.