В Армении подал в отставку министр, ударивший журналиста в кафе

ЕРЕВАН, 31 марта. /ТАСС/. Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, который 18 марта ударил в одном из ереванских кафе журналиста Пайлака Фахрадяна, ушел в отставку. Об этом решении он сообщил в среду на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой последний рабочий день в качестве министра высокотехнологической промышленности. Как гражданин Армении считаю недопустимым применение насилия со стороны должностного лица в отношении гражданина, мы обязаны продвигаться вперед к обществу, где нет насилия. Более того, как высокопоставленный чиновник, человек, представляющий Армению на международной арене, я обязан служить обществу примером", - написал он.

18 марта журналист Фахрадян заявил, что был избит Аршакяном после того, как застал его в кафе в рабочее время. После этого он выложил в Facebook видео, где видно, как Аршакян несколько раз наносит удары журналисту.

Аршакян был назначен министром высокотехнологической промышленности в октябре 2018 года. Он является членом правления партии "Гражданский договор" и считается одним из ближайших соратников премьер-министра Никола Пашиняна.