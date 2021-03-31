Правительство Иордании объявило о роспуске органов местного самоуправления

БЕЙРУТ, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Иордании приняло в среду постановление о роспуске муниципальных и провинциальных советов. Как сообщило агентство Ammon, органы местного и регионального самоуправления распущены за полгода до выборов, которые должны пройти в середине августа или в сентябре в зависимости от ситуации с пандемией.

Ранее в Аммане было объявлено о готовящейся административной реформе органов самоуправления. Соответствующий законопроект представил в нижнюю палату Национального собрания вице-премьер и министр местного самоуправления Тауфик Кришан. Как отметила в среду газета Al Rai, этот документ предусматривает "дальнейшее развитие процесса децентрализации власти с целью более широкого участия подданных в принятии решений по экономическим и социальным вопросам в регионах".

Спикер палаты депутатов Абдель Монем Одат, в свою очередь, выступил с инициативой по проведению в начале апреля национального диалога по реформе законодательства, избирательной системы и политической жизни королевства.

В среду правительство Иордании одобрило также выделение $630 млн на реализацию программы по преодолению последствий, вызванных пандемией коронавируса. Как заявил на пресс-конференции в Аммане премьер-министр Бишер аль-Хасауна, кабмин "выработал ряд конкретных мер по стимулированию экономической деятельности и увеличению занятости населения".

Вместе с тем премьер подчеркнул, что Иордания "остается по-прежнему в критической ситуации и власти предпринимают шаги по укреплению системы здравоохранения, учитывая тяжелое бремя, которое легло на медучреждения из-за распространения коронавируса".