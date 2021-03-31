АНКАРА, 31 марта. /ТАСС/. Конституционный суд Турции вернул прокуратуре запрос на роспуск прокурдской Партии демократии народов (ПДН), сообщило в среду агентство Anadolu.

По его данным, решение принято в связи с "процессуальными недостатками" иска.

17 марта турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск ПДН. В документе утверждалось, что заявления и действия членов политического движения "были направлены на раскол между государством и народом". В январе 2017 года сопредседателям ПДН Селахаттину Демирташу и Фиген Юксекдаг инкриминировали террористическую деятельность и пропаганду терроризма. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло.