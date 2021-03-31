Блинкен сообщил, что Судан передал США $335 млн для урегулирования судебных претензий

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Судан перевел Соединенным Штатам $335 млн для выплаты компенсаций с целью закрытия судебных дел, связанных с терактами в Йемене, Кении и Танзании, а также убийством американского дипломата в Хартуме. Об этом говорится в обнародованном в среду письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы рады объявить о том, что США получили $335 млн, предоставленных Суданом для выплаты компенсаций жертвам [и иным пострадавшим в результате] взрывов у американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году, а также нападения на [эсминец] Cole в 2000 году и убийства сотрудника Агентства международного развития Джона Грэнвилла в 2008 году", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что Вашингтон высоко оценивает "конструктивные усилия" Хартума, направленные на урегулирование данных судебных дел. Теперь "в отношениях США и Судана можно открыть новую главу", заявляет глава американской дипломатии.

США обвиняли прежние власти Судана в оказании содействия террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в России) в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали более 200 человек, включая 12 американцев. На Хартум была также возложена ответственность за подрыв американского эсминца Cole в порту Адена 12 октября 2000 года, унесший жизни 17 человек. Хартум по требованию Вашингтона дал согласие на выплату компенсаций семьям жертв террористических актов в размере $335 млн. 14 декабря 2020 года посольство США в Хартуме объявило, что решение об исключении Судана из списка спонсоров международного терроризма официально вступило в силу.

В октябре 2017 года США отменили односторонние санкции, действовавшие в отношении Судана на протяжении 20 лет. Однако и после этого Судан числился в США спонсором международного терроризма, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому, а позднее и экономическому кризису в стране.