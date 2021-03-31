Начальник штаба обороны Великобритании заявил о завершении эпохи однополярного мира

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Однополярный мир, установившийся после окончания холодной войны, больше не существует в связи с изменением всей системы международных отношений. Соответствующее мнение выразил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова которого в среду приводит Минобороны Соединенного Королевства.

"Эпоха постоянной конкуренции - это не то, к чему мы привыкли на протяжении последних двух поколений. Я вырос в однополярном мире времен холодной войны. Затем мы перешли к тому, что было в общем-то однополярным миром, где стабилизация и борьба с терроризмом стали нашими основными вызовами. Теперь мы обнаруживаем себя в многополярном мире постоянной конкуренции" - заявил Картер, выступая в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.

Он добавил, что "этот мир населяют действующие без оглядки на других авторитарные противники", которые "ради достижения своих целей готовы применять любые инструменты". "Они признают, что их цель - это победа без участия в войне", - указал высокопоставленный генерал, не перечисляя конкретные страны. По его словам, для противостояния враждебным иностранным государствам Великобритания должна модернизировать свои вооруженные силы (ВС), о чем говорилось в опубликованных ранее стратегических документах правительства.

16 марта британские власти обнародовали Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в нем называется "наиболее острой прямой угрозой Великобритании". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некоей угрозы является для Москвы неприемлемым, "потому что это неправда".