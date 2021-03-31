Госдеп заявил, что Гонконг не соответствует критериям применения особого подхода США

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Госдепартамент уведомил Конгресс в рамках регулярной оценки ситуации с автономией Гонконга, что этот специальный административный район КНР по-прежнему не может претендовать на применение в отношении него особого подхода со стороны Вашингтона, благодаря которому тот пользовался определенными привилегиями в торговле с США. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я уведомил Конгресс о том, что Гонконг не оправдывает применения к нему особого подхода в соответствии с законодательством США в том же виде, в каком законодательство США применялось по отношению к Гонконгу до 1 июля 1997 года", - подчеркивается в тексте.

Вашингтон считает, говорится в заявлении, что уровень автономии Гонконга "продолжил снижаться", и воспринимает свою оценку как свидетельство нарушения Пекином китайско-британской декларации о передаче города под юрисдикцию КНР.

Вашингтон начал процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг в торгово-экономических отношениях с США, в прошлом году по решению администрации тогдашнего президента Дональда Трампа. Это произошло после того, как Госдепартамент, анализируя ситуацию в Китае, пришел к выводу, будто специальный административный район сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР. Согласно американскому законодательству, Госдепартамент обязан проводить регулярную оценку ситуации с автономией Гонконга.