МУС оставил в силе оправдательный приговор экс-президенту Кот-д'Ивуара

ГААГА, 31 марта. /ТАСС/. Апелляционное отделение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге приняло решение оставить в силе оправдательный приговор бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Судьи постановили, что не выявили ошибок при вынесении в январе 2019 года оправдательного приговора Гбагбо, который обвинялся в совершении преступлений против человечности.

Лоран Гбагбо занимал пост президента Кот-д'Ивуара с осени 2000 года по весну 2011 года. В 2002 году в стране началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года.

Новый вооруженный конфликт в Кот-д'Ивуаре возник в конце 2010 года на фоне неопределенной ситуации с результатами второго тура президентских выборов. В его ходе ЦИК назвал новым президентом бывшего премьер-министра страны Алассана Уаттару, однако Конституционный совет объявил победителем действовавшего президента Гбагбо, аннулировав при этом результаты голосования в семи регионах на севере, поддержавших Уаттару. Оба они приняли присягу, однако за Уаттару вступилось мировое сообщество, которое помогло ему свергнуть Гбагбо и прийти к власти.

Гбагбо был арестован в ноябре того же года и передан новым руководством страны в МУС. Бывшему президенту предъявили обвинения в преступлениях против человечности, которые были совершены в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года и заключались, в частности, в обстреле густонаселенных районов городов Абобо и Йопоугон.