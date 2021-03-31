Минфин США исключил две итальянские компании из санкционного списка по Венесуэле

ТАСС, 31 марта. Управление по контролю за иностранными активами американского министерства финансов исключило из санкционного списка по Венесуэле две итальянские компании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства в среду.

Против компаний AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni & C. и Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro были введены американские рестрикции в январе 2021 года. Как утверждал Минфин США, их собственник занимался координацией закупок и продажи нефти венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

19 января власти США ввели односторонние рестрикционные меры в отношении трех физических лиц, 14 организаций и шести судов, в том числе базирующейся в России компании "Рустанкер" и принадлежащего ей танкера "Сьерра", а также танкера "Максим Горький", за якобы обход американских санкций по венесуэльскому нефтяному сектору.

Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.