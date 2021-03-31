В Минске заявили о раскрытии агентурной сети по сбору информации для иностранных спецслужб

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил о проведении контрразведывательной операции, в ходе которой была раскрыта агентурная сеть по сбору информации для иностранных спецслужб. Об этом глава КГБ заявил в фильме "Операция "Манкурты", показанном в среду в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Осенью прошедшего года Комитетом госбезопасности была получена информация, что на тот момент неустановленным сотрудником [КГБ] предпринимаются попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера", - отметил Тертель.

Он назвал это для руководства КГБ неприятным фактом и чрезвычайным происшествием. "Вместе с тем мы знаем, что ни одна из спецслужб мира от этого не застрахована, периодически такие вещи случаются. Фактически мы имели дело с так называемым на профессиональном языке спецслужб инициативником, - сказал глава спецслужбы. Тертель сказал, что "по поручению главы государства контрразведкой Комитета спланирована и реализована оперативная комбинация". "План проведения мероприятий накладывался на реальную оперативную обстановку. С санкции главы государства к проведению данной оперативной комбинации привлечены в том числе высокие должностные лица. К проведению мероприятий привлекался в том числе задержанный сотрудник, который работал под нашим контролем", - отметил глава КГБ.

В частности, в фильме утверждается, что попавшие ранее в интернет телефонные разговоры пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт с председателем Федерации хоккея Белоруссии Дмитрием Басковым и помощником президента Николаем Латышенком были следственным экспериментом и инсценировкой. Так в КГБ пытались вычислить того, кто из сотрудников комитета пытается передавать на Запад информацию. Этим сотрудником оказался подполковник КГБ Алексей Хралович, имевший доступ к секретной информации. В фильме рассказали, что в Польше пытались организовать его выезд из Белоруссии, в том числе через Россию. В результате контрразведка включила задержанного сотрудника КГБ в свою "игру".