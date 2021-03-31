В Белоруссии обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обнаружили три тайника в Гомеле, Минске и Минском районе с оружием и боеприпасами, которые могли быть использованы в незаконных целях. Об этом со ссылкой на КГБ было заявлено в среду в фильме "Операция "Манкурты", показанном в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Экспертам поступило порядка 600 объектов для проведения судебной-взрывотехнической экспертизы. В отношении части объектов экспертные исследования проведены, им дана экспертная оценка. По результатам проведенных исследований установлены детонаторы лучевого типа, электродетонаторы военного назначения, подрывные заряды тротила и гексогена общей массой более 25 кг, инженерные мины, ручные осколочные гранаты, реактивные гранаты РПГ-18", - отметила в телеэфире официальный представитель центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Оксана Летко.

По данным КГБ, тайники с оружием и боеприпасами принадлежали преступной группе во главе с Вячеславом Сидоракиным. Авторы фильма назвали его бывшим сотрудником правоохранительных органов, являющимся профессионалом в минно-подрывном деле. В эфире ОНТ также заявили, что группа Сидоракина использовалась иностранными спецслужбами, специализировалась на незаконном пересечении госграницы, сборе информации об общественно-политической ситуации в стране, действиях силовых структур.