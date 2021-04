Экс-сотрудник спецслужб США признался в передаче журналисту секретных данных

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший аналитик американских спецслужб Дэниел Эверетт Хейл признался в среду в суде в передаче журналисту секретной информации, связанной с военными действиями с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в документах, опубликованных в базе федерального суда Александрии (штат Вирджиния).

33-летний Хейл также признался в том, что в анонимном порядке рассказал о своем опыте работы в разведке США. Он утверждал, что выдвинутые против него обвинения нарушают первую поправку конституции страны, которая гарантирует свободу слова. В связи с этим он и признал свою вину лишь по одному пункту обвинения, по которому ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен 13 июля. Подозреваемый не заключал сделку со следствием, и оставшиеся пункты обвинения с него не сняты.

При этом в мае 2019 года Хейл не признал вину в разглашении засекреченных данных, имеющих отношение к национальной безопасности США.

Хейлу инкриминируется передача несколько лет назад как минимум 17 секретных документов американскому интернет-изданию The Intercept, которое специализируется на проведении журналистских расследований. Считается, что эти документы от Хейла, работавшего между декабрем 2013 года и августом 2014 года подрядчиком Национального агентства геопространственной разведки США, получил один из основателей издания The Intercept Джереми Скэхилл, который ранее подробно освещал секретную американскую программу боевого применения беспилотных летательных аппаратов за рубежом. В журналистском сообществе после ареста Хейла в мае 2019 года в адрес портала The Intercept зазвучала резкая критика за неадекватную защиту анонимных источников информации. Дело в том, что Хейл стал третьим менее чем за два года осведомителем The Intercept из числа представителей американских спецслужб, арестованным властями США.

Полученные от Хейла документы The Intercept опубликовало полностью или частями. 11 из них имели гриф "совершенно секретно" или "секретно". Хейл обвиняется в раскрытии секретной разведывательной информации, краже государственной собственности, под которой понимаются эти данные, и ряде иных тому подобных правонарушений. Каждый из этих пунктов обвинения предусматривает максимально до 10 лет лишения свободы.

До перехода в частный сектор Хейл в 2009-2013 годах служил в ВВС США, затем работал в Агентстве по национальной безопасности (АНБ), которое занимается радиоэлектронной разведкой. Перебрасывался в Афганистан как аналитик разведки.