Пентагон отверг домыслы, что РФ провела учения "Умка" из-за внутриполитических сложностей

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил (ВС) США не располагает никакими данными о том, что Россия провела комплексную экспедицию "Умка-2021" и состоявшиеся в ее рамках крупные военные учения из-за неких внутриполитических сложностей. Об этом сообщил в среду на брифинге глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк.

Один из американских журналистов попросил его прокомментировать предположения неких представителей разведки США высокого ранга, которые утверждали, что руководство России якобы могло отдать приказ о проведении экспедиции и учений, стремясь отвлечь внимание сограждан и зарубежной аудитории от каких-то своих трудностей внутриполитического характера. Американский военачальник дважды категорически отверг такую постановку вопроса. "<...> Я не вижу ничего, что указывало бы на это", - подчеркнул генерал. Вверенное ему Северное командование (НОРТКОМ) отвечает за оборону континентальной части Соединенных Штатов. Кроме того, Ванхёрк занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"В последнюю неделю или около того была значительная деятельность в Арктике - и в воздухе, и под водой, и на воде. Я это отношу, опять-таки, на счет продолжающейся конкуренции [великих держав]", - сказал командующий. По его словам, американские ВС видели переброшенные из других регионов России "бомбардировщики в Тихом океане, в Арктике, в Норвежском море". "И НАТО <...> перехватила многих из них, как и мы в НОРАД. Это демонстрирует нашу способность сохранять [боевую] готовность 24 часа в сутки 365 дней в году", - заявил генерал.

На повторно заданный ему вопрос, не усматривает ли он ничего необычного в экспедиции "Умка-2021", Ванхёрк ответил: "Я не обязательно отношу это на счет <...> попыток учинить что-то, [предпринять] отвлекающий маневр <...>". "Я не осведомлен ни о чем подобном", - отметил глава НОРТКОМ и НОРАД.

Стратегические сигналы?

Он подтвердил, что находится в курсе предпринятых ВС России действий в рамках экспедиции "Умка-2021". "Мне известно, о чем вы говорите - в плане этих учений и подводных лодок", - указал генерал. ВС США, продолжал командующий, и сами только недавно завершили в Арктике учения Amalgam Dart, вскоре предстоят маневры ICEX и иные военные игры. "Но мне известно, о чем вы говорите. И я увязываю это (данные учения России - прим. ТАСС) с конкуренцией великих держав. А также со стратегическими сигналами [со стороны России некоторым другим государствам]. Вот что это (новые российские учения - прим. ТАСС) такое", - заявил Ванхёрк.

"Мы вернулись к конкуренции примерно равных соперников, - убежден генерал. - Россия явно старается вновь утвердить свое влияние и свой потенциал на глобальной арене". "Вот что в точности происходит. Это конкуренция великих держав", - считает Ванхёрк.

Тренировочные полеты

При этом командующий признал, что учения ВКС России, проходящие близ Соединенных Штатов, стали более сложными и комплексными. К примеру, российские военные самолеты теперь нередко находятся в опознавательной зоне противовоздушной обороны США в течение нескольких часов, рассказал командующий. На прошлой неделе он поведал, что в прошлом году военная авиация России провела рекордное число полетов у побережья Аляски со времен холодной войны.

"Разница между прошлым и настоящим заключается в том, что перехваты [российской военной авиации американской] стали более сложными и комплексными, речь идет о многих осях [подлета] и многих [воздушных] платформах [России], и зачастую они (российские летательные аппараты - прим. ТАСС) входят в опознавательную зону противовоздушной обороны [США] и находятся в ней часами. В этом существенное отличие. Но почему это происходит? Это совершенно явно конкуренция примерно равных соперников", - заявил генерал.

Ванхёрк отрицательно ответил на просьбу пояснить, есть ли взаимодействие между ВС России и Народно-освободительной армией Китая в зоне оперативной ответственности НОРТКОМ.

Кроме того, генерал заверил, что и американские ВС будут стремиться наращивать возможности действовать в Арктике. "Для нас важно, чтобы мы находились на поле, когда придет время играть в этой конкуренции. Сейчас приоритет - наличие потенциала, в плане инфраструктуры в Арктике, позволяющего нам действовать, средств связи в Арктике <...>, а также упорство. И чтобы быть упорным, надо иметь данную инфраструктуру. Кроме того, надо иметь топливо", - сказал командующий.

Наконец, глава НОРТКОМ и НОРАД выразил мнение, что Россия стремится расширить свой доступ к ресурсам Арктики, пользуясь таянием льдов в этом регионе. Ресурсы Арктики, в соответствии с данными Ванхёрка, формируют "примерно 25% ВВП" России. "Разумеется, это (изменение климата - прим. ТАСС) создает для них благоприятные возможности в плане доступа к дополнительным ресурсам. Китай хочет получить доступ к тем же ресурсам. <...> Они также хотят изменить международные нормы поведения", - утверждал генерал.

Об экспедиции

Об экспедиции и учениях доложил 26 марта президенту России Владимиру Путину по видеосвязи главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Как подчеркнул Путин, нынешние комплексные учения в Арктике продемонстрировали способность российского флота действовать в суровых северных широтах, такие экспедиции следует продолжать. По словам президента, эта арктическая экспедиция не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в современной истории Российской Федерации.

Согласно изложенной Евменовым информации, экспедиция проводится с 20 марта 2021 года под руководством главного командования ВМФ. Как уточнил адмирал, впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Всего речь идет о 43 мероприятиях на острове Земля Александра (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа) и прилегающей акватории, покрытой льдом.