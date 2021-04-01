Ле Пен назвала геополитической ошибкой позицию ЕС и санкции по отношению к России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что позиция Европейского союза и санкции, введенные в отношении России, являются исторической и геополитической ошибкой. Такое мнение она выразила в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в четверг.

"Произвольная позиция и санкции, принятые Европейским союзом в отношении России в последние годы, являются исторической и геополитической ошибкой. Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу - НАТО", - считает она.

Ле Пен отметила, что отношения с РФ важны и необходимы. Также, по ее словам, никто не может игнорировать роль и место России в мировом порядке. "Она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику", - подчеркнула политик.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.