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Пандемия COVID-19

Байден заявил, что в США вакцинировали от COVID-19 почти 75% граждан старше 65 лет

По мнению президента, скорость распространения инфекции в связи с этим должна "значительно снизиться"

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Властям США удалось ускорить процесс вакцинации населения от нового коронавируса, прививки сделали уже почти 75% гражданам старше 65 лет. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью журналистам американского телеканала ESPN, которое вышло в эфир в среду.

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Как отметил американский лидер, США близки к тому, что "будут вакцинированы 75% людей старше 65 лет - наиболее уязвимая часть населения". Он констатировал, что скорость распространения инфекции в связи с этим должна "значительно снизиться".

Байден заострил внимание на том, что его администрация увеличила на несколько тысяч человек штат сотрудников, которые проводят вакцинацию населения в стране, а также открыла дополнительные центры для этого. Байден раскритиковал власти тех американских штатов, которые, по его мнению, слишком быстро отменяют санитарные ограничения, введенные из-за пандемии. "Я не понимаю, почему мы не руководствуемся научными данными", - подчеркнул американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 552 038 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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