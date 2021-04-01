СМИ: Вучич отказался вводить санкции против России, несмотря на давление Запада

БЕЛГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отказался присоединиться к последнему пакету антироссийских санкций Евросоюза, несмотря на давление из Брюсселя. Об этом сообщила в четверг газета "Вечерне новости" со ссылкой на источник во властных структурах.

По данным издания, со 2 марта, когда ЕС ввел санкции против четырех граждан РФ - генерального прокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова, - Сербия находится под постоянным давлением. От балканской республики требуют присоединиться к этим санкциям.

"Нашим официальным лицам многократно предлагалось, что было бы хорошо, чтобы Белград, как кандидат на членство в ЕС, в этом случае следовал политике Брюсселя, но президент Вучич отказался от этого", - сообщает источник издания. В то же время к этому пакету санкций присоединились другие страны региона - Черногория, Северная Македония и Албания. Кроме того, пакет поддержали Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия.

Политический аналитик Драгомир Анджелкович отмечает, что присоединение Сербии к антироссийским санкциям нанесло бы удар по самому Белграду. "Давление на Сербию по вопросу России постоянное, и не надо ожидать, что оно усилится из-за решения наших соседей. Западные страны понимают, что у нас есть вопрос Косова и Метохии, поэтому санкции против России мы не введем. Нам необходима поддержка России для защиты национального суверенитета. Если бы мы присоединились к санкциям, это было бы государственной изменой [Сербии], потому что больше не было бы страны, которая борется против вступления Косова в ООН, и это был бы ход, направленный против нас самих".

Сербское издание отмечает, что несговорчивость Вучича в вопросе антироссийских санкций может вызвать усиление давления Запада на Сербию и на ее лидера. Признаками такого усиления стал недавно опубликованный отчет Европарламента о ситуации в Сербии, а также ежегодный отчет Госдепартамента, негативно оценивший прогресс Сербии в защите прав человека.

Ранее в интервью ТАСС президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против РФ даже в случае давления на Белград. По его словам, Сербия находится на европейском пути, но сохранит свою позицию и не будет портить отношения с Россией.