МИД Греции отметил прекрасную атмосферу на переговорах Мишустина с премьером Греции

АФИНЫ, 1 апреля. /ТАСС/. МИД Греции отметил "исключительно хорошую атмосферу" на переговорах главы правительства страны Кириакоса Мицотакиса с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которые состоялись 24 марта в Афинах во время торжественных мероприятий, посвященных 200-летию греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну.

По его словам, на встрече "подробно обсуждались различные темы", в том числе экономические связи и туризм. "Насколько мне известно, она прошла в исключительно хорошей атмосфере, обсуждались перспективы греко-российских отношений", - сказал Папаиоанну. Он отметил, что есть перспектива встречи глав МИД двух стран в ближайшем будущем, когда это позволят эпидемиологические условия.

Представитель МИД напомнил, что 2021 год объявлен Годом истории Греции - России. "К сожалению, некоторые из мероприятий не смогли еще пройти, но мы надеемся, что, возможно, с присутствием двух министров пройдет какое-то мероприятие в ближайшем будущем, в последующие месяцы", - добавил он.