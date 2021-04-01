Меркель примет участие в весенней сессии ПАСЕ

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в гибридном формате с 19 по 22 апреля. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике организации.

"По случаю председательства Германии в Комитете министров Совета Европы канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот примут участие в весенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в гибридном формате 19-22 апреля", - отмечается в коммюнике.

К участникам сессии намерены также обратиться председатель Европарламента Давид Сассоли, президент Молдавии Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. "Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович представит свой ежегодный доклад за 2020 год", - добавили в ПАСЕ.

Одной из тем сессии станут проблемы защиты прав человека. "Будет обсуждаться работа ОЭСР в сфере разработки цифрового налога", - сообщили в организации.

Организаторы не уточнили, кто из спикеров намерен посетить Страсбург в связи с сессией. Гибридный формат предполагает также работу на дистанции.