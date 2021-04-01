МАГАТЭ сообщило о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе

ВЕНА, 1 апреля. /ТАСС/. Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m. Об этом со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в четверг агентство Reuters.

"Агентство 31 марта 2021 года подтвердило, что Иран начал подачу природного [фторида урана] UF6 в каскад из 174 центрифуг IR-2m", - отмечается в докладе МАГАТЭ.

После выхода США из сделки по атому в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон в течение двух месяцев после вступления в силу обязал кабинет министров прекратить соблюдение положений дополнительного протокола в рамках ядерной сделки. По мнению депутатов, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении исламской республики.

2 февраля Иран проинформировал МАГАТЭ о запуске в Натанзе двух каскадов новых центрифуг высокой мощности класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность центрифуг IR1. Позднее в марте Иран начал обогащать уран с помощью третьего каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m.