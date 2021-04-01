Украина призвала ОБСЕ открыть дополнительные патрульные базы в Донбассе

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, в котором призвал разместить дополнительные патрульные базы организации вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Министр также подчеркнул важность открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого [Киевом] участка российско-украинской государственной границы", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе, а также вопрос Крыма. Кулеба приветствовал решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и одобрение ее бюджета. Он подчеркнул особую важность этого события "на фоне обострения ситуации с безопасностью" в Донбассе.

Ранее постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ на Украине еще на один год - до 31 марта 2022 года. Глава миссии Яшар Халит Чевик заявил в этой связи, что решение поспособствует снижению напряженности в зоне конфликта.