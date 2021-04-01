Парламент Нидерландов проведет голосование по вопросу о доверии и.о. премьер-министра

ГААГА, 1 апреля. /ТАСС/. Парламент Нидерландов поставил под сомнение высказывания исполняющего обязанности премьер-министра страны Марка Рютте и намерен провести голосование по вопросу о доверии. Решение принято в ходе проходящих в понедельник дебатов в главном законодательном органе страны.

В центре скандала оказался депутат партии "Христианско-демократический призыв" (ХДП) Питер Омтзихт. Именно его имя и приписка, гласящая "назначить куда-нибудь еще", были зафиксированы фотографами на документах скаутов - двух человек, которые были назначены для изучения возможностей формирования правящей коалиции после парламентских выборов, состоявшихся 15-17 марта.

В связи с утечкой сами скауты ушли в отставку, а на их место были назначены два новых человека. При этом сам Рютте заявил, что не обсуждал Омтзихта в ходе беседы со скаутами. Однако вопрос о том, кто же говорил о депутате и в каком контексте, остался открытым. Для этого даже были организованы специальные дебаты, в ходе которых на поверхность всплыли документы, свидетельствующие о том, что на самом деле Омтзихт упоминался Рютте.

Инициатором вотума недоверия стал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс, который обратил внимание на то, что и. о. премьера "бессовестно лгал всем Нидерландам на протяжении целой недели". Предложение было поддержано многими партиями.

Со своей стороны Рютте заявил, что не лгал, а просто не помнил, что данный вопрос на самом деле обсуждался. "Я крайне сожалею об этом", - добавил он.

К каким последствиям может привести вотум недоверия для и.о. премьер-министра, пока остается непонятным. Вместе со всем правительством он уже и так является ушедшим в отставку и лишь исполняет обязанности до того момента, как будет создана новая коалиция. Однако, по мнению экспертов, это может значительно осложнить процесс формирования самой коалиции и ослабить позиции Рютте, который является лидером набравшей больше всего голосов Народной партии за свободу и демократию и имеет все шансы в четвертый раз занять должность премьера.