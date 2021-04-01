Глава ЮНЕСКО согласилась совершить в Киргизии восхождение на пик высотой 5 тысяч метров

БИШКЕК, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле приняла предложение президента Киргизии Садыра Жапарова совершить на территории республики восхождение на горный пик, который расположен на высоте 5 тыс. метров над уровнем моря. Об этом она заявила в четверг во время видеосвязи с главой киргизского государства, сообщила его пресс-служба.

"Глава государства пригласил Азуле на международную конференцию в сфере высшего образования, которую планируется провести в сентябре 2021 года, а также предложил рассмотреть возможность ее восхождения на 5-тыс. [метровый] пик ЮНЕСКО, находящийся в Кыргызстане, для наглядного ознакомления с состоянием ледников в стране", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Азуле приняла приглашение посетить Киргизию в 2021 году и "взойти на пик ЮНЕСКО в Кыргызстане".

Как отмечается в сообщении, во время беседы Жапаров также "остановился на международных инициативах" Киргизии по снижению негативных последствий изменения климата и защите биоразнообразия. При этом напомнил о мерах, принимаемых в республике для спасения снежного барса, и подготовке Бишкеком предложения в ЮНЕСКО о включении "Иссык-Кульского бассейна в глобальную сеть геопарков".

"Азуле выразила удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном", - подчеркивает пресс-служба. Кроме того, глава организации пригласила президента Киргизии посетить офис ЮНЕСКО в Париже для "проведения полноформатной встречи".