Парламент Армении утвердил решение о переходе к пропорциональной избирательной системе

ЕРЕВАН, 1 апреля. /ТАСС/. Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял в четверг законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс, в соответствии с которыми республика полностью откажется от так называемой рейтинговой системы и перейдет к пропорциональной. Заседание транслировали местные новостные порталы.

"82 голосами принято решение внести изменения в Избирательный кодекс Армении", - объявил спикер законодательного органа Арарат Мирзоян.

Для утверждения решения было необходимо минимум 80 голосов. Партия "Процветающая Армения" в знак протеста бойкотировала заседание.

Теперь документ отправляется на подпись к президенту. Таким образом, внеочередные выборы, которые запланированы на 20 июня, пройдут по новым правилам.

С инициативой изменить Избирательный кодекс до проведения выборов выступил правящий блок премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг". Согласно действующему законодательству, депутаты избирались по смешанной системе - пропорциональной и так называемой рейтинговой. Места в парламенте между партиями распределяются пропорционально числу полученных партиями голосов. При этом избиратели голосуют не только за партии, но и за отдельных кандидатов из партийных списков. В результате депутатом становится тот, кто наберет больше голосов, чем конкуренты из того же перечня.

В нынешнем составе парламента Армении представлены блок "Мой шаг", который имеет большинство мандатов, и фракции оппозиционных партий "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна на прошлых выборах не смогла преодолеть 5%-ный барьер и не попала в парламент.