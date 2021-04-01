Глава Минобороны Турции провел первые переговоры с новым главой Пентагона

АНКАРА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг телефонные переговоры с новым шефом Пентагона Ллойдом Остином, говорится в распространенном заявлении турецкого оборонного ведомства.

"В ходе телефонных переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в области обороны", - отмечается в коммюнике.

Стороны также уделили внимание "развитию общего понимания перспектив региональной и глобальной безопасности" и "решению вопросов на основе духа стратегического партнерства".

Акар и Остин "подтвердили приверженность более тесному сотрудничеству и координации".