Зеленский заявил о желании повысить эффективность перемирия в Донбассе

"Эскалация заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы. <...> Мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее, как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - говорится в заявлении главы украинского государства, которое его пресс-служба опубликовала в Telegram-канале.

Зеленский назвал процесс переговоров о мире в Донбассе тяжелым. "Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактический шаге", - добавил он. Зеленский подчеркнул, что стратегия Киева - это "обязательно мир и возвращение людей и территорий".

Напряженность в Донбассе вновь возникла в начале марта нынешнего года. На линии соприкосновения, где с июля минувшего года действует договоренность о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация стала предметом обсуждения на состоявшейся 18 марта видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки". Как сообщил ТАСС по ее итогам источник в российской делегации, Киев на ней фактически отказался от безусловного выполнения июльских обязательств, вынудив Москву обратиться к партнерам в лице Парижа и Берлина с требованием добиться от Киева, чтобы "меры по усилению режима прекращения огня выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования".

Тем не менее 27 марта Минобороны Украины опубликовало новое заявления о своей официальной позиции, еще больше урезав в одностороннем порядке взятые на себя обязательства. В дополнение к отказу от запрета открывать ответный огонь военное ведомство вычеркнуло из списка обязательств запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых летательных аппаратов. Кроме того, оно решило отказаться от создания и задействования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.