Вице-премьеры Армении и России обсудили деятельность трехсторонней рабочей группы

ЕРЕВАН, 1 апреля. /ТАСС/. Вице-премьеры Армении и России Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили на встрече в Ереване вопросы гуманитарного содействия жителям Нагорного Карабаха и деятельность трехсторонней рабочей группы, в которой также принимает участие Азербайджан, на уровне вице-премьеров. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"Стороны обсудили вопросы гуманитарного содействия жителям Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), перспективы углубления армяно-российского сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры и здравоохранения. Также были рассмотрены вопросы деятельности трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, Азербайджана и РФ", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев. 11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.