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СМИ: США собираются выделить Палестине $125 млн в качестве финансовой помощи

По данным The Hill, $75 млн из выделенных средств будут направлены на поддержку экономического роста и расширение доступа палестинцев к основным удобствам

ТАСС, 1 апреля. Агентство по международному развитию США (USAID) и Госдепартамент уведомили американский Конгресс о намерении выделить палестинцам финансовую помощь в размере примерно $125 млн. Об этом в четверг со ссылкой на источник в Конгрессе сообщила газета The Hill.

По ее данным, $75 млн из выделенных средств будут направлены на поддержку экономического роста и расширение доступа палестинцев к основным удобствам, также еще $10 млн пойдут на "трансграничную деятельность по примирению".

Как отмечает газета, данное решение администрации президента США Джо Байдена было принято для налаживания отношений между Соединенными Штатами и Палестиной.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Соединенные Штаты окажут Палестине гуманитарную помощь в размере $15 млн. Дипломат уточнила, что данные средства пойдут на поддержку больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, помощь наиболее бедным семьям, а также на продовольственные программы.

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