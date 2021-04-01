Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в письменном заявлении по итогам переговоров, которое американский министр разместил у себя в Twitter.

"Остин и Акар обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО, в том числе вызовы, которые представляет собой Россия", - утверждается в документе.

"Министр Остин отметил важность работы по укреплению американо-турецкого сотрудничества между военными структурами и призвал Турцию не оставлять в своем распоряжении российскую систему ЗРС С-400", - отмечается в нем. Остин "подчеркнул приверженность двусторонним отношениям США и Турции в сфере обороны и коллективной безопасности по линии НАТО".

Руководитель американского военного ведомства поблагодарил Турцию за ее роль в проведении операций на территории Афганистана и поддержку мирного процесса в этой центральноазиатской республике. Министры обороны также обсудили "усилия по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье". "Министр Остин выделил сотрудничество между союзниками и партнерами на Черном море, включая недавние учения с участием [ракетного крейсера ВМС США] USS Monterey и [эскадренного миноносца ВМС США] USS Thomas Hudner, а также турецких ВМС", - говорится в документе.

Как отмечается в распространенном заявлении турецкого оборонного ведомства, стороны также уделили внимание "развитию общего понимания перспектив региональной и глобальной безопасности" и "решению вопросов на основе духа стратегического партнерства".

Об С-400

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции введением ряда односторонних санкций за покупку С-400, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

В декабре 2020 года предыдущая администрация США ввела санкции в отношении Турции за покупку С-400.