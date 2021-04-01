СМИ: военные Колумбии предотвратили теракт на западе страны

БОГОТА, 1 апреля. /ТАСС/. Представителям Вооруженных сил Колумбии удалось предотвратить террористический акт на западе страны. Об этом в четверг сообщила радиостанция RCN со ссылкой на источник в армии.

Отмечается, что неизвестные заминировали дорогу в муниципалитете Рикаурте (западный департамент Нариньо). Они планировали активировать взрывные устройства во время прохождения колонны военнослужащих. Представителям колумбийской армии удалось разминировать опасный участок.

Власти начали расследование. По предварительным данным, атаку планировали члены леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения".