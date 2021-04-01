В Пентагоне заявили, что внимательно отслеживают ситуацию на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией на востоке Украины и изучают заявления украинской стороны о происходящем. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это недавно привело к гибели четырех украинских военнослужащих. <...> Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы. <...> Мы весьма внимательно следим за этим и, безусловно, призываем Россию быть более прозрачной", - утверждал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что США изучают информацию украинских ВС о произошедшем, однако не стал отрицать, что США не будут полагаться в этом вопросе на собственные разведданные.

Эскалация напряженности

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. В среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По результатам заседания контактной группы 31 марта спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в группе Хайди Грау напомнила о необходимости соблюдения согласованных в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня на востоке Украины, подчеркнув, что они позволяют сдерживать напряжение в регионе.