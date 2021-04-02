США, Южная Корея и Япония обсудят безопасность в АТР и поставки полупроводников

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. США, Республика Корея и Япония обсудят на открывающихся в пятницу трехсторонних переговорах, в частности, вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поставки полупроводников и биотехнологии. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном упомянутой встрече, которая пройдет в стенах Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) близ Вашингтона.

Он подчеркнул, что речь идет о первом такого рода совещании при нынешнем американском правительстве во главе с президентом Джо Байденом. Участие в переговорах примут помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления нацбезопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро. Речь в Аннаполисе пойдет в первую очередь о КНДР, отметил ведущий брифинга.

"Мы, разумеется, обсудим и другие региональные вопросы, включая очень серьезную коллективную обеспокоенность по поводу трагического развития событий в Мьянме, озабоченность более широкими вопросами региональной безопасности в Южно-Китайском море и других точках", - заявил представитель исполнительной ветви власти США. По его словам, рассматриваться будут также иные "стратегические, региональные и экономические цели".

"Мы будем много говорить о технологии, в том числе о цепочках поставок полупроводников, и о биотехнологии. Справедливо сказать, что наши три страны держат много ключей к будущему технологии производства полупроводников. И мы будем добиваться подтверждения важности сохранения безопасности этих чувствительных цепочек поставок <...>", - уточнил представитель вашингтонской администрации. Кроме того, стороны намерены вести дальнейшие дискуссии о "нормах и стандартах" в этой области, заявил он.

Согласно изложенной ведущим брифинга информации, администрация Байдена исходит из того, что значимость трехстороннего взаимодействия США, Южной Кореи и Японии будет только увеличиваться. "Мы считаем, что важность этого партнерства в перспективе возрастает в сложной обстановке в зоне Индийского океана и Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил представитель американского правительства. Он добавил, что переговоры в Аннаполисе будут идти не только в трехстороннем, но и двустороннем формате между всеми участниками совещания.