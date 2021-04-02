Премьер-министр Вьетнама ушел в отставку

ХАНОЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) приняло отставку премьер-министра Нгуен Суан Фука в связи с окончанием срока его полномочий. Голосование состоялось в пятницу на проходящей в Ханое 11-й сессии Нацсобрания 14-го созыва.

Отставка главы правительства стала частью начавшегося с конца марта процесса ротации высших руководящих кадров, включая президента страны, премьер-министра и главу Нацсобрания, в соответствии с решениями прошедшего в январе 13-го съезда правящей Компартии Вьетнама (КПВ). Нгуен Суан Фук был рекомендован партконференцией в качестве кандидата на пост президента страны в период 2021-2026 годов. Голосования по его кандидатуре Нацсобрание проведет 5 апреля.

В настоящее время президентом СРВ является генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПВ Нгуен Фу Чонг. Он был избран главой государства в октябре 2018 года после смерти из-за тяжелой болезни президента Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год. На январском съезде Нгуен Фу Чонг был переизбран руководителем КПВ на очередной пятилетний срок, при этом он не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок.

Ранее на этой неделе Национальное собрание отправило в отставку своего председателя - 67-летнюю Нгуен Тхи Ким Нган, которая достигла предельного возраста пребывания на государственной службе. Ее преемником парламент избрал 64-летнего секретаря ханойского горкома КПВ Выонг Динь Хюэ.

Все кадровые решения по ключевым постам в государстве подлежат обязательному утверждению Нацсобранием, которое является по Конституции СРВ высшим органом власти в стране.