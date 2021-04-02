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СМИ: Сеул и Вашингтон ведут консультации о встрече своих лидеров весной

По данным агентства Yonhap, если Южная Корея и США договорятся, то принимающей стороной, скорее всего, будут Соединенные Штаты

СЕУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Республика Корея и США ведут переговоры о проведении встречи между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и его американским коллегой Джо Байденом до саммита Группы семи в июне. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник.

"На данный момент стороны ведут интенсивные консультации относительно предложения провести первую встречу лидеров до саммита Группы семи", - рассказали Yonhap представители правящей партии. Саммит этого неформального объединения пройдет в Великобритании 11-13 июня, южнокорейский лидер был приглашен к участию в нем.

Этот вопрос может стать предметом обсуждения на переговорах помощников лидеров двух стран по вопросам национальной безопасности Со Хуна и Джейка Салливана, которые состоятся на этой неделе. По словам собеседника агентства, после возвращения Со Хуна в Сеул о возможности переговоров можно будет говорить с большей ясностью. Если Вашингтон и Сеул договорятся, то принимающей стороной, скорее всего, будут США.

Администрация южнокорейского президента подтвердила факт ведения консультаций по этому вопросу.

16 апреля американский президент Джо Байден встретится с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Часть источников предполагает, что американо-южнокорейский саммит пройдет в этом же месяце, поскольку Байден и его администрация указывала на важность трехстороннего сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио. Однако в силу загруженности графиков лидеров двух стран их встреча может пройти и в мае.

Теги
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