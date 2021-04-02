В Белоруссии надеются на углубление интеграционного взаимодействия с Россией

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина с Днем единения народов двух государств, отметив успехи в союзном строительстве и выразив уверенность в углублении интеграционного взаимодействия между странами. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

"В ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности наших стран", - отметил белорусский премьер.

Головченко выразил уверенность, что "совместные усилия и в дальнейшем будут содействовать развитию всего комплекса двусторонних отношений и углублению интеграционного взаимодействия между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметили в пресс-службе Совмина Белоруссии.

Интеграционный экономический пакет

Также Белоруссия рассчитывает в ближайшее время завершить работу с Российской Федерацией над интеграционным пакетом по реализации положений Договора о создании Союзного государства, сказал в пятницу заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, выступая на торжественном собрании по случаю Дня единения народов Белоруссии и России в режиме видеомоста между Минском и Москвой.

"Искренне надеюсь, что мы в ближайшее время завершим работу над интеграционным экономическим пакетом по реализации положений нашего союзного договора. И это станет новым этапом работы для всей нашей союзной вертикали и приблизит нас к созданию того реального единого экономического пространства, о котором мы сегодня говорим", - отметил замглавы президентской администрации.