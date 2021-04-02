СМИ: у Минюста Украины заказали экспертизу записи голосов Байдена и Порошенко

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заказало экспертизы записей голосов, похожих на голоса нынешнего президента США Джо Байдена и бывшего украинского лидера Петра Порошенко, которые были ранее распространены депутатом Верховной рады Андреем Деркачом. Темой разговора на "пленках" являлась национализация украинского "Приватбанка", сообщило в пятницу издание "Цензор нет" .

СМИ распространило копию постановления ГБР, в котором дается поручение о назначении экспертизы в рамках дела о государственной измене. Издание сообщает, что документ получило от источника в правоохранительных органах, отмечая, что "следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализации "Приватбанка".

Экспертиза заказана в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Следствие хочет выяснить, зафиксированы ли на аудиофайлах речи Байдена и Порошенко, и если да, то какие именно слова они произносили.

Издание отмечает, что экспертиза назначена в рамках дела о государственной измене в отношении Порошенко, которое было открыто в мае 2020 года. Тогда Деркач обнародовал аудио, на котором записан якобы разговор Байдена и Порошенко от 2016 года, который может свидетельствовать об оказании давления на последнего по вопросу о национализации "Приватбанка". Позднее, уже в марте 2021 года, Деркач обнародовал еще одно аудио, на котором, по его словам, записан разговор Порошенко от 2016 года также на тему "Приватбанка". На записи, по словам Деркача, речь идет о национализации банка, и человек с голосом, похожим на голос экс-президента Украины, "учит подчиненного, как решить проблему "по беспределу и быстро, а не по закону". Парламентарий утверждал, что эти записи были сделаны после переговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Байденом.

После обнародования записей в мае 2020 года США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда сообщали, что Деркач якобы уже более десяти лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.

Другие дела

С именем Байдена на Украине связывают скандал с увольнением генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году. Будучи тогда вице-президентом США, Байден якобы давил на Порошенко и требовал освободить главу надзорного ведомства от должности, в противном случае Киев мог лишиться кредитных гарантий Вашингтона на $1 млрд. Необходимость отправить Шокина в отставку якобы была вызвана интересом Генпрокуратуры к деятельности сына Джозефа Байдена - Хантера в руководстве украинской газовой фирмы Burisma.

В феврале стало известно, что два уголовных дела, которые украинское следствие вело против Порошенко и Байдена по обвинению во вмешательстве в деятельность генерального прокурора, уже закрыты.