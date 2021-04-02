Делегация ВКС России провела в Белоруссии рекогносцировку учений "Запад - 2021"

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Делегация Воздушно-космических сил России завершила визит в Белоруссию, проведя рекогносцировку запланированных на осень совместных стратегических учений "Запад - 2021". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского Минобороны в своем Telegram-канале.

"Делегация Воздушно-космических сил Российской Федерации завершила рекогносцировку предстоящего совместного стратегического учения "Запад-2021", - отмечается в сообщении.

По информации белорусского оборонного ведомства, в рамках работы российской делегацией были также уточнены состояние учебно-материальной базы и условия формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. "Определены состав сил и средств Российской Федерации, предполагаемых к совместной подготовке на территории Республики Беларусь, порядок совместного обучения на современных образцах вооружения, военной и специальной техники, выполнения учебно-боевых задач", - проинформировали в Минобороны Белоруссии.

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на территории Белоруссии и России.

Ранее также сообщалось, что Минск и Москва договорились о создании трех совместных учебно-боевых центров, один из которых будет располагаться в Гродненской области. Здесь будет вестись совместная подготовка по линии ВВС и войск ПВО.