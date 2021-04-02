Лукашенко обсудил с Путиным возобновление полноформатного транспортного сообщения

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между странами.

"Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного", - сообщает агентство БелТА в пятницу по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора. Отмечается, что, принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Белоруссия "рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения".

Президенты также обсудили ситуацию вокруг республики и внешние угрозы, которые звучат со стороны Польши и США. "Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности, со стороны Польши и США)", - сообщает БелТА. Отмечается, что получасовой разговор получился "не столько праздничным, сколько рабочим".

Президенты также обсудили проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов. "Речь шла о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России (он пройдет в июле на территории Московской области и будет посвящен научно-техническому сотрудничеству стран)", - сообщает БелТА.

Кроме того, президенты уделили внимание деятельности Постоянного комитета Союзного государства, речь шла "об усилении его роли и повышении эффективности работы".