В Белом доме сообщили, что Байден и Зеленский не обсуждали шаги Трампа в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский не обсуждали в ходе своего первого телефонного разговора шаги предыдущего главы американской администрации Дональда Трампа в отношении Киева. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отрицательно ответила на вопрос о том, обсуждали ли американский и украинский лидеры попытки Трампа добиться от Киева проведения расследования, касавшегося Байдена и его сына Хантера в бытность работы последнего в украинской газодобывающей компании Burisma. "Мне не известно о том, чтобы это затрагивалось в ходе звонка", - сказала Псаки.

Других комментариев на эту тему от нее не последовало. Пресс-секретарь ограничилась напоминанием о том, что Белый дом ранее уже обнародовал заявление о содержании беседы Байдена и Зеленского, состоявшейся ранее в пятницу.