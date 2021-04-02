Псаки: встреча по СВПД в Вене может быть полезна, но США осознают имеющиеся трудности

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Предстоящая на следующей неделе в Вене встреча по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может быть полезна, однако Вашингтон осознает имеющиеся сложности во взаимодействии с Тегераном. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Говоря о запланированной встрече, в которой примет участие американская делегация, представитель администрации США отметила, что "это долгожданный и потенциально конструктивный первый шаг, даже если впереди долгий дипломатический путь, как это было во время первых переговоров по СВПД". "Мы очень ясно видим, какие остаются препятствия", - добавила она.

По словам Псаки, в числе основных тем для обсуждения будут "шаги, которые Иран должен был бы предпринять для возвращения к соблюдению СВПД, и меры по ослаблению санкций, которые нужно было бы принять США, чтобы также вернуться к соблюдению [обязательств]". "Сейчас мы не ожидаем, что в рамках данного процесса будут прямые переговоры между США и Ираном, но мы остаемся открытыми для этого", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что иранская делегация не будет вести прямые или непрямые переговоры с представителями США во время заседания Совместной комиссии по СВПД, которое состоится в Вене 6 апреля.