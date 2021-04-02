Полиция призвала к порядку двух человек, задержанных в ходе акции у Елисейского дворца

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Парижская полиция сделала устное предупреждение двум лицам, задержанным в ходе инцидента, произошедшего в четверг у входа на территорию комплекса Елисейского дворца. Об этом сообщило Agence France Presse по сведениям, полученным из прокуратуры города.

1 апреля на улице перед входом на территорию резиденции президента Французской Республики охрана Елисейского дворца задержала трех человек. В руках у одного из них находилась бутылка с жидкостью, в горлышко которой в качестве фитиля был вставлен кусок зажженной материи. В дальнейшем выяснилось, что жидкость негорючая. Этот человек пытался прорваться сквозь установленные заграждения к входу в Елисейский дворец. Все трое были взяты под стражу и первоначально им было предъявлено обвинение в "попытке насилия с применением оружия".

Согласно неофициальным данным источника, главным участником событий является 33-летний художник белорусского происхождения Алексей Кузьмич. Свою акцию он квалифицирует как "политико-артистическую". На своей странице в Instagram он ранее опубликовал обращение к французскому лидеру, в котором заявил, что "пришел совершить революцию" в "стране, которая приближается к фашизму".

Двое других участников событий у Елисейского дворца - мужчина и женщина, национальность которых не указывается. Первоначально они были помещены под стражу за то, что "вели фото- и видеосъемку с места происшествия". Женщине офицером полиции после задержания также было сделано напоминание о нормах поведения в обществе и необходимости соблюдать законы.

Третий участник "политико-артистической акции" был направлен на психиатрическую экспертизу в расположенную рядом со столичной префектурой больницу Отель-Дьё. После ее завершения с ним офицером юридической полиции также будет проведена беседа в префектуре.

Следствие по факту данного инцидента поручено парижской бригаде уголовного розыска. В настоящее время не известно, выпущены ли двое участников событий на свободу, или они продолжают оставаться задержанными в рамках 48-часового срока.