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Полиция Капитолия сняла оцепление вокруг Конгресса после инцидента

Американские законодатели сейчас находятся на каникулах, поэтому их не было в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Полиция Капитолия в пятницу сняла оцепление вокруг Конгресса и открыла доступ к самому комплексу. Об этом говорится в распространенном сообщении этого самостоятельного федерального правоохранительного ведомства, которое в первую очередь отвечает за охрану Конгресса США.

"Полиция Капитолия сняла оцепление с комплекса Капитолия", - отмечается в нем.

Американские законодатели в данный момент находятся на каникулах, поэтому их не было в Конгрессе.

Ранее в пятницу неизвестный на автомобиле сбил двух полицейских у комплекса Капитолия. Полиция подтвердила, что в результате произошедшего виновник инцидента и один из пострадавших стражей порядка умерли, еще один полицейский госпитализирован. К месту ЧП прибыли бойцы Национальной гвардии ВС США, несколько улиц были перекрыты, доступ в Капитолий был закрыт.

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