Байден оповещен об инциденте у Капитолия

ТАСС, 2 апреля. Президент США Джо Байден в курсе событий, развернувшихся в пятницу на Капитолийском холме. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщил телеканал CNN.

По его данным, американский лидер находится в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штата Мэриленд).

Согласно имеющейся информации, неизвестный на автомобиле сбил двух сотрудников правоохранительных органов у комплекса Капитолия. Полиция подтвердила, что виновник инцидента и один из пострадавших полицейских умерли, а второй госпитализирован. К месту ЧП прибыли бойцы Национальной гвардии США, несколько улиц блокировано, доступ в Капитолий закрыт.