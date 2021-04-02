Доля иностранного вооружения в оборонном заказе Украины значительно выросла

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Доля иностранного вооружения в государственном оборонном заказе (ГОЗ) Украины значительно выросла. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Меня возмущают сообщения о ГОЗ <...>. Это закрытый документ, о котором знают единицы. Но я открою небольшую тайну: иностранного вооружения в этом государственном оборонном заказе намного больше, нежели было раньше", - сказал он. По словам Данилова, Киеву в этом плане оказывает помощь ряд партнеров, тогда как часть выжидает. "У нас есть сегодня возможность [приобретать вооружения] при помощи наших партнеров. И это не только Соединенные Штаты <...>. Это Великобритания, Канада, те страны, которые являются нашими партнерами <...>. Некоторые выжидают", - отметил он.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совбеза от 11 марта "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы". Он, в частности, ставит задачу перед правительством не допустить уменьшения расходов государственного бюджета, обеспечить финансирование оборонного заказа на текущий год в полном объеме и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, что должно осуществляться исключительно за счет общего фонда госбюджета.

Кабинет министров также должен обеспечить внедрение механизмов недопущения необоснованного пересмотра основных показателей государственного оборонного заказа в нынешнем году.